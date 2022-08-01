Изнасилование охранницы в тюрьме Гильбоа: служба безопасности знала об инциденте

В особом блоке содержался некий тюремный авторитет, палестинский террорист с «кровью на руках», который заправлял всей тюрьмой, как собственной конторой.

Служба безопасности знала о том, что заключенный террорист изнасиловал охранницу, однако расследование началось только, когда в СМИ поднялась шумиха.

Об этом пишет издание Маарив.

Через месяц после случившегося три заключенные охранницы пожаловались на сексуальные домогательства со стороны заключенного, но дело не придавали огласке. Расследование начало двигаться лишь через два месяца, когда информация просочилась в прессу.

Женщина, которая, как она утверждает, служила охранницей в Гильбоа несколько лет назад, начала сбор средств. Она заявила, что ее не один раз насиловал заключенный из отделения для особо опасных преступников. Тюремное начальство же этому лишь наблюдало, а иногда помогало ему все организовать.

По ее словам, в блоке содержался некий «криминальный авторитет». Это был арабский террорист, который управлял всей тюрьмой. Его слушался весь персонал, включая высокопоставленных членов администрации.

Потерпевшая, заявившая об изнасиловании недавно, согласилась на очную ставку. Заключенный террорист попросил, чтобы допрос вел мужчина. Он боится, что женщина будет предвзята к его позиции. Очная ставка должна пройти в ближайшее время.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что житель Бат-Яма угрожал ножом прихожанам синагоги в Бней-Браке.

Кроме того, Курсор писал, что из больницы Ихилов украли парики для онкобольных.

Еще напомним, что в Самарии ранен израильтянин при попытке насильственного угона автомобиля.