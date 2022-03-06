Мэр украинского Мариуполя заявил об усилении обстрелов российскими войсками

Вадим Бойченко, глава Мариуполя, заявляет, что российские боевики нарушили режим прекращения огня в тот момент, когда мэр пытался эвакуировать мирное население.

Российские войска усилили обстрелы портового города Мариуполя, в том числе с применением авиации, говорит мэр города.

«Город находится в очень, очень тяжелом осадном положении», — сказал Вадим Бойченко украинскому телевидению. «Продолжаются постоянные обстрелы жилых кварталов, самолеты сбрасывают бомбы на жилые районы».

Бойченко говорит, что тысячи детей, женщин и пожилых людей попали под обстрел, когда утром прибыли на место возможной эвакуации через безопасный коридор. Россия обещала прекратить обстрел Мариуполя, портового города с населением 430 тысяч человек, и Волновахи, города на востоке, но нарушила режим прекращения огня.

Россия значительно продвинулась на юге, явно стремясь отрезать Украине выход к морю. Захват Мариуполя, который отражает атаки уже шесть дней, может позволить России построить сухопутный коридор в Крым, который она аннексировала в 2014 году.

Ранее редакция нашего сайта писала, что российские войска захватили психиатрическую больницу под Киевом. Бородянка подверглась сильному обстрелу со стороны вторгшейся российской армии на прошлой неделе. Ранее в этом поселке был обстрелян реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Украине взяли в плен летчика, который бомбил объекты в Сирии.

Еще напомним, что Эрдоган призывает Путина прекратить вторжение в Украину.

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