Чернигов подвергся варварским бомбардировкам, в результате которых погибли десятки мирных жителей. Сегодня украинские военные распространили также видео уничтожения российского военного вертолета ракетой «Стингер».

Пятого марта украинские военные сбили под городом Чернигов российский штурмовик СУ-34. Один из пилотов погиб, а второй был задержан и взят в плен. Им оказался майор Красноярцев. Украинские военные «сохранили ему жизнь» для того, чтобы он предстал перед международным трибуналом.

Израильский телеканал «Хадашот 12» подтвердили, что именно этот человек бомбил Сирию. В сети уже активно распространяется фото, на котором он позирует с Владимиром Путиным и Башаром Асадом.

Напомним, что город Чернигов подвергся ужасным бомбардировкам, из-за которых погибли десятки мирных жителей. Украинские военные сегодня сбили его самолет при помощи ракетного комплекса «Стингер».

Ранее редакция Курсора сообщала, что в Киевской области умерли двое детей, которых российские оккупанты не разрешили эвакуировать.

Кроме того, наш сайт писал, что в России обвинили Украину в срыве эвакуации из Мариуполя.

Еще напомним, что Зеленский раскритиковал НАТО за отказ о введении бесполетной зоны над Украиной.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.