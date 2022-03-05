Российские войска захватили психиатрическую больницу под Киевом

Бородянка подверглась сильному обстрелу со стороны вторгшейся российской армии на прошлой неделе. Ранее в этом поселке был обстрелян реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины.

Председатель Киевской областной государственной администрации заявил, что российские войска захватили психиатрическую больницу с 670 людьми внутри в городе Бородянка недалеко от столицы Украины.

Об этом пишет Sky News.

«Сегодня мы не понимаем, как эвакуировать этих людей, как им помочь», — говорит Алексей Кулеба.

«У них заканчивается вода и лекарства. Это люди с определенными особыми потребностями, им нужна постоянная помощь… многие из них годами прикованы к постели», — добавляет он.

Borodyanka, the Kyiv region, now.

One of the key points on the Russian way between Belarus and Kyiv along the highway. pic.twitter.com/kGV23UHdrW — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 4, 2022

Ранее Курсор сообщал, что в Украине застрелили участника переговоров с РФ, который подозревался в государственной измене. Служба безопасности Украины подозревала его в государственной измене. По словам источника издания, у спецслужбы были доказательства, включая записи телефонных переговоров.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что в сети появились новые кадры поражения российского вертолета.

Еще напомним, что ведущий художественный музей Украины превратился в волонтерский центр. Теперь, когда Украина подвергается нападению России, галерея закрыта, ее шедевры спрятаны в филиале музея во Дворце Потоцких или за высокими кучами мешков с песком.

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