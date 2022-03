Российские войска захватили психиатрическую больницу под Киевом

Председатель Киевской областной государственной администрации заявил, что российские войска захватили психиатрическую больницу с 670 людьми внутри в городе Бородянка недалеко от столицы Украины.

Об этом пишет Sky News.

«Сегодня мы не понимаем, как эвакуировать этих людей, как им помочь», — говорит Алексей Кулеба.

«У них заканчивается вода и лекарства. Это люди с определенными особыми потребностями, им нужна постоянная помощь… многие из них годами прикованы к постели», — добавляет он.

Borodyanka, the Kyiv region, now.

One of the key points on the Russian way between Belarus and Kyiv along the highway. pic.twitter.com/kGV23UHdrW

— Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 4, 2022