Эрдоган призывает Путина прекратить вторжение в Украину

Завтра Эрдоган попросит Путина «дать шанс» прекращению огня, прекратить свои атаки и помочь создать коридоры, необходимые для эвакуации гражданского населения и доставки помощи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье скажет своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы тот прекратил вторжение России в Украину, заявил представитель Эрдогана.

Турция, член НАТО, имеет общую морскую границу с Украиной и Россией в Черном море и поддерживает хорошие связи с обеими странами. Анкара выступила против санкций в отношении Москвы, но также назвала ее вторжение в Украину неприемлемым, призвала к прекращению огня и предложила провести мирные переговоры.

Выступая перед журналистами в Стамбуле, пресс-секретарь президента Ибрагим Калин заявил, что Эрдоган повторит это предложение Путину в телефонном разговоре в воскресенье.

Ранее Курсор сообщал, что в Украине застрелили участника переговоров с РФ, который подозревался в государственной измене. Служба безопасности Украины подозревала его в государственной измене. По словам источника издания, у спецслужбы были доказательства, включая записи телефонных переговоров.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что в сети появились новые кадры поражения российского вертолета.

Еще напомним, что ведущий художественный музей Украины превратился в волонтерский центр. Теперь, когда Украина подвергается нападению России, галерея закрыта, ее шедевры спрятаны в филиале музея во Дворце Потоцких или за высокими кучами мешков с песком.

Гражданам Великобритании приказали покинуть Россию в обязательном порядке.

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