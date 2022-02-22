Министерство окружающей среды завершило учения на случай разлива нефти в Эйлате

Учения, в которых приняли участие несколько аварийных служб, муниципалитет Эйлата, Управление природы и парков Израиля, а также команда добровольцев, проходили не только на берегу, но и в море.

Министерство охраны окружающей среды завершило двухдневные учения по ликвидации аварийного разлива нефти вблизи порта трубопроводной компании «Европа-Азия» в Эйлате.

Сценарий учений был основан на воображаемом несчастном случае во время разгрузки нефти с танкера, и участники начали действовать в море и на берегу.

В учениях приняли участие несколько аварийных служб, муниципалитет Эйлата, Управление природы и парков Израиля, а также команда добровольцев, подготовленных организацией Ecoocean.

По словам генерального директора министерства Галит Коэн, учения показали «значительный скачок вперед в том, как все аварийные службы работают вместе».

Однако необходимо укрепить бюджет и значительно увеличить численность персонала в морском подразделении министерства, чтобы повысить готовность Израиля к событиям, связанным с загрязнением морской среды, «которые происходят и будут происходить», добавляет она.

Курсор ранее писал, что в Министерстве окружающей среды отреагировали на разлив нефти у берегов Израиля. Министр окружающей среды Зандберг заявила, что планы действий в чрезвычайных ситуациях должны быть подготовлены в кратчайшие сроки, в то время как чиновники пытаются оценить угрозу от «подозрительных пятен» в 20-40 километрах от берега.

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