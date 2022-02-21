Цены на отдых в Эйлате поднялись на 10 процентов

Несмотря на повышение цен, ожидается, что отели Эйлата пустовать не будут, так как многие израильтяне пока опасаются летать из-за пандемии и связанных с ней требований и сложностей за границу.

Проживание в отелях Эйлата выросло. Цены поднялись примерно на 10 процентов, а в некоторых случаях и больше.

К примеру, в отеле Dan Panorama семья с ребенком за 2 ночи с завтраком будет платить 5023 шекелей. А вот в отеле Leonardo Plaza за то же самое надо будет заплатить 4703 шекеля.

Что же касается людей, которые хотят отдохнуть за границей, то им отпуск обойдется дешевле. К примеру, в отеле Kempinski в Акабе, который находится в Иордании, две ночи в те же даты с завтраком обойдутся в 2026 шекелей.

Ранее Курсор сообщал, что правительство одобрило постепенное повышение минимальной зарплаты. Правительство одобрило пакетное соглашение в сфере экономики, подписанное между министерствами финансов и экономики и Гистадрутом, основным пунктом которого является постепенное повышение минимальной заработной платы до 6000 шекелей к концу 2025 года. Министры Мерец и лейбористы выступили против.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что эксперт рассказал, как полномасштабная война Украины с Россией повлияет на Израиль.

Еще напомним, что цены на жилье в Тель-Авиве продолжают расти.

60 процентов израильтян не верят, что план правительства снизит стоимость жизни.

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