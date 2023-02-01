На 12-летнего еврея напал антисемит в Лондоне

Ребенка схватили за горло и выбросили из автобуса.

В понедельник на 12-летнего еврейского мальчика в Лондоне напал взрослый антисемит, когда он ехал на автобусе домой из школы в районе Стэмфорд-Хилл.

Об этом сообщила организация Stamford Hill Shomrim.

Утверждается, что 50-летний мужчина схватил мальчика за горло и выбросил из автобуса.

Антисемитские инциденты в Британии достигли рекордного уровня в 2021 году, самом последнем году, по которому есть статистика. Согласно годовому отчету Community Security Trust (CST), в 2021 году было зарегистрировано 2255 антисемитских инцидентов, что на 34 процента больше, чем в предыдущем году.

Лондонская организация Shomrim помогает жертвам преступлений на почве ненависти подавать заявления в полицию, а также сопровождает таких жертв в суде.

Ранее мы рассказывали, что мужчина-мусульманин решил отложить акцию протеста, в рамках которой он хотел сжечь свиток Торы перед посольством Израиля в Стокгольме. Житель Швеции, которого журналисты назвали «34-летним египетским писателем», получил одобрение правительства страны на этот протест в ответ на недавнее сожжение ультраправым политиком Корана возле мечети в Дании.

По словам мусульманина, он хочет «разжечь дебаты и разоблачить двойные стандарты в отношении к мусульманам и евреям в Швеции». Он считает, что его провокация сможет пролить дополнительный свет на напряженные отношения между Израилем и ПА.

Также «Курсор» сообщал, что террористы в Газе обещают повторить ракетные обстрелы.

Помимо этого недавно троих мужчин задержали за серию ограблений в Иерусалиме. Утверждается, что они выходили на дело с собакой.