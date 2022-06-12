На этой неделе ЦАХАЛ проведет учения у границы с Газой

Представители ЦАХАЛа сообщили о плановых учениях на границе с сектором Газа. Сообщается, что жители близлежащих населенных пунктов могут слышать отголоски взрывов.

С завтрашнего дня и до вторника Армия обороны Израиля будет проводить военные учения вблизи границы с сектором Газа.

По словам военных, могут быть слышны взрывы в населенных пунктах в этом районе. Военные добавляют, что учения не повлияют на передвижение гражданских лиц.

По словам представителей ЦАХАЛа, учения являются плановыми.

Курсор ранее писал, что силы безопасности раскрыли преступную группировку в Иудее. Силы ЦАХАЛа, пограничной полиции и ШАБАКа, действующие в арабском городе Хальхуль в Иудее и Самарии, раскрыли преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег, которые использовались для финансирования террористической организации ХАМАС.

Также сообщалось, что силы безопасности ночью провели контртеррористическую операцию в Хевроне. В рамках рейда по Иудее и Самарии солдаты ЦАХАЛа и пограничной полиции арестовали подозреваемого в терроризме. На местах отмечались беспорядки, по военным бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

Кроме того, бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот решил участвовать на следующих выборах в Кнессет. Бывший начальник Генштаба уже контактировал с лидерами нескольких партий, причем наиболее серьезные переговоры велись с министром иностранных дел Яиром Лапидом, председателем партии «Еш Атид». Министр обороны Бенни Ганц также предложил Айзенкот вступить в его партию «Кахоль-лаван».