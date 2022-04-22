На Храмовой горе возобновились беспорядки

Один из участников беспорядков, лицо которого было закрыто, получил ранения во время столкновений и был эвакуирован для оказания медицинской помощи.

Столкновения между участниками беспорядков и полицией произошли на Храмовой горе в пятницу около 4:00 утра во время молитвы Рамадан после того, как сотни людей, некоторые с закрытыми лицами и флагами ХАМАС, сообщили в Иерусалимском округе полиции Израиля.

Несмотря на забрасывание камнями, полиция дождалась начала молитвы. Когда насилие со стороны бунтовщиков усилилось и они приблизились к задней части Стены плача, где продолжалась молитва, полиция применила методы подавления беспорядков, чтобы оттеснить толпу, сказали в полиции.

«В то время как многие сотрудники полиции работают для того, чтобы обеспечить свободу вероисповедания и одновременно поддерживать безопасность, закон и порядок в святых местах и по всему Иерусалиму, есть те, кто предпочитает устраивать беспорядки и нарушать общественный порядок», — заявили в полиции.

«Мы будем продолжать действовать против беззаконных бунтовщиков, чтобы сохранить общественное благополучие и безопасность», — добавили в полиции.

Курсор ранее писал, что террористы обстреляли приграничный к Газе кибуц. Террористы с территории сектора Газа обстреляли израильских кибуц. В результате происшествия никто не пострадал, однако один из автомобилей был сильно поврежден.

Также сообщалось, что семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору. Израильская полиция арестовала семерых палестинцев из Восточного Иерусалима за то, что они предположительно бросили зажигательные бомбы из мечети Аль-Акса вчера во время столкновений с полицией.