Попытки линча: арабские террористы закидали камнями машины израильтян

На севере Израиля ночью отмечались беспорядки: арабы набросились с камнями на израильтян, повредили их машины и угрожали расправами.

На севере Израиля зафиксированы первые попытки линча. На машины израильтян нападали агрессивно настроенные арабские террористы (граждане Израиля).

Об этом написал Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Палестинские арабы закидали камнями машины израильтян на перекрестке аМовиль на севере страны. Они нападали и угрожали их убить.

На фото запечатлены повреждения машин после нападения террористов.

«Курсор» писал ранее о попадании по фабрике Штраус в Сдероте: новые детали. В субботу в 21:00 террористы начали обстрел городов на юге Израиля. Всего было выпущено более 20 ракет. Многие из них успешно перехватила система «Железный купол».

Кроме того, наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».

Еще напомним, что появилось видео падения ракеты в Ашкелоне.

Ранее наш сайт сообщал, что в Умм эль-Фахме назвали Израиль «государством-террористом». В Умм эль-Фахме, на въезде в город, примерно 300 человек вышли на демонстрацию, чтобы проявить солидарность с жителями сектора Газа. Так, они держали в руках плакаты, которые призывали ЦАХАЛ перестать убивать якобы гражданских людей в Газе.