На заводе в Беэр-Товии рабочий получил тяжелую травму головы и оказался в больнице

Сотрудник предприятия в Беэр-Товии 29 сентября получил повреждения во время работы. Он серьезно пострадал и был доставлен специалистами экстреной службы в ближайшее медицинское учреждение.

Повреждения после удара тяжелым предметом получил 43-летний мужчина.

Об этом сообщил Maariv.

Медики прибыли на место событий, смогли быстро оказать ему медицинскую помощь. Его эвакуировали его в больницу Каплан с травмами головы и конечностей. Пациенту предоставляют необходимую помощь.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Эмек-Хефере водитель вилочного погрузчика получил тяжелую травму. Инцидент зафиксировали на территории сельскохозяйственного поселения, где 40-летний мужчина проводил соответствующие работы.

«Курсору» также стало известно, что на территории заповедника Нахаль Иудея 50-летний гражданин упал с высоты. Вскоре сотрудники экстренных служб провели спасательную операцию и доставили его в больницу Рамбам.