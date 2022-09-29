На заводе в Беэр-Товии рабочий получил тяжелую травму головы и оказался в больнице

Повреждения после удара тяжелым предметом получил 43-летний мужчина.
Об этом сообщил Maariv.
Медики прибыли на место событий, смогли быстро оказать ему медицинскую помощь. Его эвакуировали его в больницу Каплан с травмами головы и конечностей. Пациенту предоставляют необходимую помощь.
Ранее «Курсор» сообщал, что в Эмек-Хефере водитель вилочного погрузчика получил тяжелую травму. Инцидент зафиксировали на территории сельскохозяйственного поселения, где 40-летний мужчина проводил соответствующие работы.
«Курсору» также стало известно, что на территории заповедника Нахаль Иудея 50-летний гражданин упал с высоты. Вскоре сотрудники экстренных служб провели спасательную операцию и доставили его в больницу Рамбам.