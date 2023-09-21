Ножевой теракт в Иерусалиме – первые подробности и видео

Один человек получил ранения.

В Иерусалиме арабский террорист пытался совершить ножевой теракт.

Преступник пытался зарезать израильтянина в Гива аЦарфатит. Израильский охранник получил ранение, а террориста нейтрализовали.

В Маген Давид Адом сообщили, что медики и парамедики MDA оказывают медицинскую помощь и направляют мужчину в возрасте 20 лет в больницу Хадасса на горе Скопус в легком состоянии и в полном сознании.

Также напомним, что сегодня, 21 сентября, произошла попытка наезда на контрольно-пропускном пункте Каландия к северу от Иерусалима, совершенная палестинским террористом. Преступника нейтрализовали, а один из охранников получил легкое ранение.

У 32-летнего мужчины зафиксировали легкие ранения и доставили в больницу Шаарей Цедек с синяками на нижних конечностях после попытки наезда. По словам полицейских, подозреваемый был арестован на месте. Обстоятельства дела еще выясняются.

Помимо этого "Курсор" сообщал, что правоохранители предъявили обвинение жителю Хадеры в жестоком убийстве и покушении на убийство. 43-летнего Шломо Каторзия задержали за то, что он жестоко убил своего отца, а после пытался убить свою мать.

Соседи услышали крики и вызвали полицейских. Правоохранителям и пожарным удалось проникнуть в квартиру, где мужчину арестовали во время того, как он «душил свою мать с ножом в руке». К тому моменту сын уже убил своего отца и отрезал ему голову.