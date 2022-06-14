Обнаружена попытка террористического проникновения в Тальмоне

Сообщается о террористическом проникновении в поселение на юго-западе Самарии. Гражданам Тальмона рекомендуется покинуть улицу и оставаться в безопасном месте.

В Тальмоне, Самария, была засечена попытка террористического проникновения. На данный момент обстоятельства выясняются.

Всем гражданам в этом районе рекомендуется пройти домой и оставаться там выяснения обстоятельств.

Ранее Курсор сообщал, что сотрудники ШАБАК предотвратили создание очередной террористической ячейки в Израиле. В сети показали фотографии и видео с террористами, которые должна были устраивать теракты на территории Израиля. Среди них также оказалась женщина, у которой четверо детей.

Напомним, что 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах. Ивритоязычные СМИ идентифицировали погибшего как Махмуда Сна Аллаха из города Дейр-эль-Асад.

Также сообщалось, что двое жителей Тайбеха арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия. Двое 18-летних жителей Тайбе были арестованы сегодня по подозрению в незаконном хранении оружия. Полиция остановила подозреваемых, а затем при обыске их автомобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолеты и соответствующие патроны.