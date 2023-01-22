Обвал жилого дома в Сирии: 16 человек погибли, появилось видео

Как минимум 16 человек погибли и еще четверо получили ранения в результате обрушения жилого дома в провинции Алеппо (Сирия).

Об этом сообщает SANA.

Примерно в 3 часа ночи в воскресенье в районе Шейх-Максуд – известной улице города Алеппо – обрушился жилой дом, состоящий из 5 этажей. В нем находились 7 семей.

Бригады медиков и гражданской обороны сразу же выехали на место. 13 человек удалось достать из-под завалов. Источник в полиции сообщает, что причина обрушения связана с утечкой воды в основание здания, и команды спасателей, гражданской обороны и пожарных все еще ищут пропавших без вести.

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Подозреваемого доставили в полицейский участок для проведения допроса, а позже его отвезут в суд для продления его содержания под стражей. Правоохранители продолжают расследовать инцидент. Начальник полиции Иерусалимского округа генерал-майор Дорон Турджеман позитивно высказался о действиях полицейских, которые продемонстрировали профессионализм в борьбе с террористами.

Также «Курсор» сообщал, что в Лоде суд приговорил к 9,5 годам анестезиолога Асафа Карпеля попытку убийства мужа своей коллеги, в которую он безответно влюбился. Известно, что он ухаживал за ней, дарил подарки и писал любовные письма, но так и не завоевал ее сердце, ибо у коллеги был любимый мужчина. После этого Карпель решил «устранить» конкурента, о чем подробнее читайте в нашем материале.

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