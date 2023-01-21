В Беэр-Шеве на производстве произошел трагический случай с иностранцем

В субботу, 21 января, на производстве в промышленной зоне Беэр-Шевы произошел несчастный случай, в результате которого скончался гражданин Молдовы.

Об этом пишет издание Maariv.

40-летний мужчина застрял внутри режущего станка, когда пытался его починить. По словам медиков, прибивших на место ЧП, рабочий скончался от полученных ран.

Полиция начали расследование и выясняет обстоятельства происшествия.

«Курсор» писал ранее, что 12 января, на строительной площадке в квартале Ганей-Яар в Лоде с рабочим произошел серьезный инцидент, в результате которого он получил травму. 30-летний мужчина упал с высоты 4 метров.

Еще мы писали, что 12 декабря, в Гиват-Зеэве обрушились строительные леса высотой девять этажей. ЧП произошло на улице Ракефет. Под завалами нашли тело одного рабочего, четыре человека получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Напомним, что в Ашдоде произошла чрезвычайная ситуация, которая могла закончиться трагически, но все обошлось. На легковой автомобиль с большой высоты рухнула металлоконструкция со стройки.

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