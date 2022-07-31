ПА повысит пособие террористам, устроившим взрыв в Еврейском университете в 2002 году

Четыре палестинца, которые обвиняются в теракте в Еврейском университете двадцать лет назад, теперь будут получать на тысячу шекелей в месяц больше.

Четырем палестинским террористам, обвиняемым во взрыве Еврейского университета в Иерусалиме в июле 2002 года, будет увеличена ежемесячная стипендия Палестинской автономии, согласно данным наблюдательной организации.

Организация Palestinian Media Watch (PMW), которая занимается мониторингом палестинских СМИ на предмет антиизраильской и антисемитской риторики, сообщает, что Ваэль Кассем, Вассим Аббаси, Алла Альдин Аббаси и Мухаммед Одех получат прибавку в 14,29%, с 7000 шекелей ($2,251) до 8000 шекелей ($2,572).

На сегодняшний день ПА выплатила этим четверым сумму в размере 1 034 500 шекелей (332 637 долларов США).

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