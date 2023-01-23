Петухи убили двух человек в Индии

В штате Андхра-Прадеш (Индия) двух человек зарезали бойцовские петухи в ходе петушиных боев, запрещенных местными законами.

Об этом сообщает The Hindu.

Это случилось 15 января на празднике Макара-санкранти, в рамках которого исторически устраивали бои между петухами. Они предполагают, что к ногам птиц привязывают острые шпоры, а бой заканчивается первым смертельным ранением или гибелью одного из участников.

В указанную выше дату петухи нанесли ранения этими шпорами двум мужчинам ‒ 20-летнему Падма Рао, привязывавшему оружие к ногам животных, и 43-летнему зрителю Ганде Сурешу. Птицы вырвались и глубоко порезали им ноги, в результате чего пострадавшие скончались.

Подобные мероприятия запрещает законодательство Индии. Полиция уже расследует это происшествие.

Это не первое жуткое происшествие в Индии, связанное с животными. Так, недавно тигр напал на 12-летнюю девочку, собиравшую хворост.

Ранее мы рассказывали, что рядом с Полярным кругом в штате Аляска (США) в 100 метрах от школы медведь атаковал 24-летнюю Саммер Миомики ее годовалого сына Клайда Онгтовасрука. Сильная метель помешала женщина увидеть притаившегося хищника, что позволило ему приблизиться к людям.

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