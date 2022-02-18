Под Кнессетом начался протест против роста цен

На прошлой неделе правительство объявило о плане по борьбе с ростом стоимости жизни на сумму 4,4 миллиарда шекелей, который включает в себя комплекс мер по снижению налогов для работающих семей и по снижению цен на энергоносители и основные продукты питания.

В Иерусалиме начался антиправительственный протест против роста цен. Израильтяне возводят палатками напротив Кнессета в знак протеста против новых налогов введённых правительством и не собираются уходить.

Об этом пишет Telegram-канал Израиль | Медиа Архив.

Курсор также писал, что более тысячи студентов вышли на демонстрацию в поддержу ешивы Хомеш. Организатор демонстрации заявил, что был удивлен, когда узнал, что есть тысячи сторонников позиции того, что правительство не имеет права сносить ешиву Хомеш.

Курсор ранее писал, что поселенцам в ешиве Хомеша отключили свет. Также в сети показали видео, снятое в ешиве. На нем можно увидеть учеников, которые действительно вынуждены использовать свечи для того, чтобы читать.

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