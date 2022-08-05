Подросток из Бней-Брака арестован по подозрению в нанесении ножевого ранения мужчине на кладбище

Подозреваемый будет доставлен сегодня на слушание в окружной суд Петах-Тиквы с просьбой продлить срок его содержания под стражей.

Несовершеннолетний из Бней-Брака был арестован по подозрению в нанесении ножевого ранения другому человеку в начале этой недели на кладбище Рош ха-Айин, сообщила полиция Израиля в пятницу утром.

Во время поминальной службы на кладбище между 17-летним подростком, подозреваемым в нанесении ножевого ранения, и жертвой, жителем Элада в возрасте 20 лет, возникла ссора.

Пострадавший был переведен в больницу «Бейлинсон» медицинского центра имени Рабина в Петах-Тикве и, как сообщается, находится в состоянии средней тяжести.

Редакция сообщала ранее, что в Иерусалиме застрелен 40-летний мужчина. Полиция Израиля проводит расследование инцидента, проводит анализы и собирает улики на месте происшествия. По состоянию на субботу никто из подозреваемых не был арестован.

«Курсор» писал о скандале на шоу «Большой брат»: участники предстали в образе Гитлера. Нацистский жест и имитация образа Гитлера вызвали бурные возмущения и осуждения, однако эпизод не удалили из шоу «Большой брат», а оставили, чтобы «подойти к вопросу по-другому».

Наш сайт информировал, что Израиль опасается технических проблем с истребителями F-35. В истребителях F-35 обнаружены проблемы с картриджами, которые применяются для взрыва катапультируемых кресел. В связи с этим Израиль сажает флот и начинает проверку всех самолетов этой модели.