Скандал на шоу «Большой брат»: участники предстали в образе Гитлера

Нацистский жест и имитация образа Гитлера вызвали бурные возмущения и осуждения, однако эпизод не удалили из шоу «Большой брат», а оставили, чтобы «подойти к вопросу по-другому».

Израильская версия реалити-шоу «Большой брат» вызвала массовое возмущение после поведения некоторых участников.

Конкурсант Натанель Рудницкий во время прямого эфира в пятницу поднял руку в нацистском приветствии, а участница Диана Шварц сделала вид, что удаляет волосы в области усов.

«Теперь сделайте это: Хайль Гитлер», — сказал он ей.

האם גם הפעם ההפקה תתעלם ולא תוציא את נתנאל מהבית, למרות שכבר עומדות ותלויות נגדו כמה וכמה אזהרות?

בכל זאת, מועל יד, זה ממש לא נושא לבדיחה. לא בתכנית שהרייטינגנשלה הכי גבוה במדינה (ראינו לראשונה באינסטגרם, ראו כאן) pic.twitter.com/k299WIo5vQ — האח הגדול 2022 (@Big_Bro_israel) July 29, 2022

Рудницкий уже получал ранее предупреждения от «Большого брата» за неоднократные нарушения правил, в частности, за агрессивное поведение.

Аналогичный инцидент произошел на шоу в Португалии в 2021 году, когда один из участников продемонстрировал нацистское приветствие перед камерами. Его сразу удалили из шоу.

«Есть вопросы, над которыми нельзя смеяться, — пояснили организаторы. — Сделанный жест символизирует миллионы убитых».

На израильском телевидении, однако, дело обстоит иначе. Организаторы сообщили, что инцидент «разбирается», но Рудницкий не будет удален из шоу.

«Невозможно оправдать подобное поведение, и оно должно быть осуждено, даже если это было сделано в шутливой форме», — говорится в заявлении продюсеров шоу. Но они ограничились «углубленным обсуждением этого вопроса с жильцами под руководством Орны Бен Дор — продюсера кино и телевидения, дочери переживших Холокост».

Инцидент произошел во время прямой трансляции шоу и будет включен, по словам продюсеров, в сокращенный эпизод в субботу вечером.

Руководители шоу заявили, что решение не удалять его — это попытка подойти к вопросу по-другому и вынести его на обсуждение.

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