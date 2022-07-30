Скандал на шоу «Большой брат»: участники предстали в образе Гитлера

21:38, Сегодня
Новости Израиля, Общество
микрофон фото
Фото: pixabay.com

Нацистский жест и имитация образа Гитлера вызвали бурные возмущения и осуждения, однако эпизод не удалили из шоу «Большой брат», а оставили, чтобы «подойти к вопросу по-другому».

Израильская версия реалити-шоу «Большой брат» вызвала массовое возмущение после поведения некоторых участников.

Конкурсант Натанель Рудницкий во время прямого эфира в пятницу поднял руку в нацистском приветствии, а участница Диана Шварц сделала вид, что удаляет волосы в области усов.

«Теперь сделайте это: Хайль Гитлер», — сказал он ей.

Рудницкий уже получал ранее предупреждения от «Большого брата» за неоднократные нарушения правил, в частности, за агрессивное поведение.

Аналогичный инцидент произошел на шоу в Португалии в 2021 году, когда один из участников продемонстрировал нацистское приветствие перед камерами. Его сразу удалили из шоу.

«Есть вопросы, над которыми нельзя смеяться, — пояснили организаторы. — Сделанный жест символизирует миллионы убитых».

На израильском телевидении, однако, дело обстоит иначе. Организаторы сообщили, что инцидент «разбирается», но Рудницкий не будет удален из шоу.

«Невозможно оправдать подобное поведение, и оно должно быть осуждено, даже если это было сделано в шутливой форме», — говорится в заявлении продюсеров шоу. Но они ограничились «углубленным обсуждением этого вопроса с жильцами под руководством Орны Бен Дор — продюсера кино и телевидения, дочери переживших Холокост».

Инцидент произошел во время прямой трансляции шоу и будет включен, по словам продюсеров, в сокращенный эпизод в субботу вечером.

Руководители шоу заявили, что решение не удалять его — это попытка подойти к вопросу по-другому и вынести его на обсуждение.

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Автор материала:
Орли Шендт
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