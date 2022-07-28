Пограничная полиция арестовала троих подозреваемых в нападении на полицейских

Инцидент произошел 11 июня, когда сотрудники пограничной полиции находились на задании, пытаясь помешать людям захватить незаконные земли в Иудеи и Самарии

Пограничная полиция арестовала в среду вечером по подозрению в нападении на полицейских в июне, сообщает пресс-служба пограничной полиции.

11 июня сотрудники пограничной полиции находились на задании, пытаясь помешать людям захватить незаконные земли в Иудеи и Самарии, когда прибыли десятки протестующих и устроили беспорядки, в результате которых они стали бросать камни и нападать на солдат.

Используя улики с места происшествия, подразделения пограничной полиции идентифицировали трех нападавших как подозреваемых, арестованных в среду.

Ранее редакция Курсора сообщала, что арестован один из самых опасных сексуальных преступников Израиля. Благодаря операции под прикрытием, длившейся около 48 часов, силы безопасности арестовали одного из самых опасных сексуальных преступников в Израиле.

Кроме того, наш сайт писал, что арестованы владельцы виллы, где во время провала в бассейне погиб человек. Владельцы виллы в Кармей Йосеф помещены под домашний арест для выяснения деталей происшедшего.

Еще напомним, что в машине у жителя Рахата обнаружено 3,5 кг наркотиков.