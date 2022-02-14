Мэр Иерусалима приказал усилить полицию в Шимон а-Цадике

Моше Лион совместно с командиром полицейского подразделения подготовил ряд мер для того, чтобы предотвратить возможные беспорядки в районе Шимон а-Цадик.

Дополнительные подразделения полиции направлены в Шимон а-Цадик, где власти опасаются, что беспорядки вспыхнут вновь после того, как две предыдущие ночи были омрачены поджогом еврейского дома в районе.

Мэр Иерусалима Моше Лион заявил, что он и командир полицейского подразделения договорились «значительно усилить полицейские силы в этом районе, чтобы повысить чувство безопасности жителей».

Он также сказал, что приказал своему отделу безопасности немедленно развернуть «современную систему безопасности», которая защитит жителей района и найдет преступников.

Напряженность в районе уже растет в понедельник вечером, а ультраправый депутат Итамар Бен-Гвир, которого обвиняют в разжигании насилия, пообещал дать прессе заявление из района в 19:30 из импровизированной будки в районе, которую он называет своим «бюро».

Курсор ранее писал, что полиция арестовала подозреваемых в поджоге дома в Шимон а-Цадик. Представитель полиции сообщил об успехах в расследовании поджога коктейлем Молотова дома в Шимон а-Цадик — двух подозреваемых поймали и в данный момент они находятся на допросе в ШАБАК.

Также сообщалось, что жителя Гиват-Ады задержали по подозрению в незаконном хранении оружия. Мужчина из Гиват-Ады, что в Хайфском округе, хранил у себя дома также боеприпасы и фейерверки. Полиция выявила незаконное оружие и арестовала. В скором времени его содержание под стражей могут продлить.

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