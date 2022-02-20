На 25 шоссе полиция задержала автомобиль, которым управлял восьмилетний ребёнок

Полицейский, увидевший машину, остановил нарушителя и увидел, что рядом с ним на пассажирском сидении находится его отец, а на заднем – сестра и мать с двухлетним малышом.

Вечером в субботу 19 февраля сотрудник дорожной полиции во время возвращения домой увидел автомобиль, которым управлял восьмилетний ребенок. Машина двигалась по 25 шоссе.

Остановив автомобиль, полицейский увидел, что рядом с ребенком сидит его отец, а на заднем сидении мать с сестрой и еще одним маленьким ребенком. Никто не был пристегнут.

Владельцем машины оказался отец – 43-летний мужчина, который является жителем бедуинского поселка Сегев-Шалом. Он был задержан для допроса. После внесения залога мужчину отпустили под домашний арест на пять суток.

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Также наш портал писал, что в Ашкелоне арестовали 19-летнего жителя, который подозревается в изнасиловании подростков. Так, первые сообщения об изнасиловании поступили в полицию еще две недели назад. При чем заявили родители девочки 16 лет, а также мальчика, который младше 14 лет.

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