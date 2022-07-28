Полиция раскрыла личность задержанного по делу о пропаже подростка

Полиция Израиля официально сообщила, что Соломон Абрамов из Иерусалима — один из подозреваемых в причастности к пропаже подростка Моше Клейнермана.

Полиция Израиля раскрыла имя одного из двух мужчин, арестованных недавно в связи с исчезновением подростка-харедим Моше Клинермана.

Соломон Абрамов, 35 лет, из Иерусалима, является одним из недавно арестованных подозреваемых, сообщает суд, хотя все остальные детали дела остаются под подпиской о неразглашении.

16-летнего Клинермана последний раз видели 25 марта у гробницы рабби Шимона бар Йохая на горе Мерон. По прошествии нескольких месяцев в деле не произошло никаких изменений, и его следы так и не были найдены.

Курсор ранее писал, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа. Девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный когда она работала в тюрьме Гильбоа.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ задержал разыскиваемых террористов. Силы ЦАХАЛа и Пограничной полиции Израиля провели ночью антитеррористические рейды в ряде мест в Иудее и Самарии, в том числе в городах Карават Бани Зейд, Аль-Рам, Санур и Хеврон.

Кроме того, ЦАХАЛ при помощи вертолетов эвакуирует израильтян с Синайского полуострова. Армия обороны Израиля сообщает, что вертолеты вылетели к границе Египта для эвакуации нескольких израильских туристов, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на Синайском полуострове.