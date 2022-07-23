Полиция разыскивает мужчину, который выпал из лодки в Галилейском море

Полицейские катера, водные мотоциклы, вертолет и беспилотник были отправлены для помощи в поисках, в то время как офицеры и волонтеры сканировали побережье в поисках следов 49-летнего Рейда Махамида.

Полиция провела поиски в пятницу вечером после того, как адвокат Раид Махамид, 49-летний житель Умм аль-Фахма, упал с моторной лодки во время прогулки с друзьями по Галилейскому морю в районе кибуца Эйн-Гав ранее днем.

После того, как друзья Махамида безуспешно пытались спасти его, они обратились в службу спасения.

Полицейские катера, гидроциклы, вертолет и беспилотник были направлены на поиски, а полицейские и добровольцы обследовали побережье в поисках следов Махамида, говорится в сообщении, и полиция планирует продолжить поиски.

Напомним, что сегодня в Ашдоде на пляже погиб 30-летний мужчина. Он рыбачил возле пляжа на волнорезе. Однако внезапно упал и оказался зажат между бетонными конструкциями. Очевидцы не смогли помочь ему самостоятельно, а потому вызвали спасателей.

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