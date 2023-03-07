Пошли по следам «вагнера»: минобороны рф вербует зэков и бросает их в «мясорубку» без подготовки

Зэки теперь будут служить в «народной милиции днр». При этом в минобороны рф не признают, что фактически выписывают им билет в один конец….

Минобороны рф* вербует заключенных для участия в войне против Украины, пользуясь при этом наработками ЧВК «вагнер». По словам одного из завербованных, им не дали никаких контрактов и хотели отправить в бой спустя неделю после подготовки.

Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Бывший заключенный из колонии №4 Ставропольского края рассказал о том, как его и его сослуживцев вербовали. По его словам, к ним прибыли представители минобороны и предложили «послужить родине» в Украине. За полгода службы осужденным обещали солидные выплаты и снятие всех судимостей.

Завербованным зекам обещали, что в первый бой их отправят всего за три месяца подготовки. разумеется, многих привлекла возможность снять судимости, с которыми не берут на госслужбу. Но уже на передовой мужчина, который рассказал эту историю, понял, что его согласие на участие в войне стало «ужасной ошибкой».

Мужчина сообщил, что через три дня после подписания контракта осужденных вывезли на Донбасс, где они и проходили обучение. А уже через неделю командование попыталось отправить зэков в первый бой, но те устроили бунт, что и спасло им жизни. Отправку на передовую отложили, зэкам вручили бланки договоров — якобы теперь они служат в «народной милиции днр». Они попытались спорить и сопротивляться после чего российский офицер наконец-то признался, что их обманули. Как оказалось, никто не будет тратить время на то, чтобы подготовить их к бою и, уж точно, никто не собирается их возвращать домой. Поездка в Украину для заключенных — это билет в один конец.

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!