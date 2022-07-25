Пожарные борются с крупным пламенем возле Бейт-Шемеша

В лесу рядом с карьеров мошава Заноах вспыхнул крупный пожар — на место происшествия прибыли восемь пожарных команд и четыре пожарных самолета.

Пожарные борются с крупным пожаром недалеко от центрального города Бейт-Шемеш.

Пожар возник в лесу рядом с карьером мошава Заноах, к югу от города.

На месте происшествия работают восемь пожарных команд, которым помогают четыре пожарных самолета, сообщает пожарная служба.

Две группы туристов эвакуированы из района.

В настоящее время пожар не угрожает жилым домам.

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