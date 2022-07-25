В Тель-Авиве во время купания в море захлебнулся 11-летний ребенок

На пляже Чарльз Клор в Тель-Авиве из моря достали 11-летнего мальчика, который едва не утонул. Его состояние оценено как критическое.

В воскресенье, 24 июля, на пляже Чарльз Клор в Тель-Авиве произошло чрезвычайное происшествие — в море захлебнулся ребенок. Он доставлен в больницу, где врачи продолжают бороться за его жизнь.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Известно, что на место происшествия приехала бригада «скорой» помощи (МАДА) и провела ребенку сердечно-легочную реанимацию. Мальчик находился без сознания, ему выполнили комплекс необходимых процедур на месте, а потом госпитализировали в больницу «Ихилов».

Ребенок находится в отделении интенсивной терапии, его состояние оценено как критическое. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

«Курсор» писал ранее, что мужчина из деревни Ярка в возрасте 49 лет захлебнулся, когда пытался спасти свою дочь, которая попала в море. Инцидент произошел у пляжа Бецет рядом с поселком Рош ха-Никра на севере Израиля.

Еще мы писали, что 8 июля, в Бейт-Шемеше 11-месячная девочка захлебнулась водой во время купания в своей ванночке. Родители, обнаружив ребенка в бессознательном состоянии, вызвали медицинскую бригаду.

Еще мы писали, что 30-летний мужчина захлебнулся в частном бассейне дома в региональном совете Маале-Йосеф в Западной Галилее. На место прибыли бригады МАДА, которые оказали ему медицинскую помощь.