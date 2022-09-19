Дорога Аялон: выезд будет закрыт еще минимум сутки

Подъем будет закрыт как минимум до завтрашнего вечера. В последние дни на дороге проводились работы по герметизации и укреплению, а также тесты, которые исключили наличие дополнительных провалов.
Об этом сообщает israelhayom.
Въезд на Развязку Мира с севера будет закрыт как минимум до вечера завтрашнего дня (вторника), сообщила сегодня компания Ayalon Routes. Съезд был закрыт из-за воронки, образовавшейся на дороге в прошлую субботу днем, когда по дороге ехала толпа, и, к счастью, никто не пострадал.
Ранее министр транспорта заявляла, что ремонт проведен, дорога безопасна, однако все оказалось не так.
По предположениям экспертов, много людей погибло в результате земляных работ на обочине дороги во время строительства четвертого здания Башен Азриэли – «Спирального здания», которое будет добавлено к трем существующим башням.
Ранее Курсор писал, что на трассе Аялон в асфальте образовался провал: названы виновники инцидента. Из-за провала на трассе Аялон остановилось движение поездов, а станцию А-Шалом закрыли. Идет расследование инцидента.
Также мы сообщали, что в минтрансе сообщили, когда полностью ликвидируют провал на шоссе Аялон.
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