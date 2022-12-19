Пять человек погибли в результате стрельбы в Канаде: новые подробности

Все местные жители в шоке от произошедшего.

18 декабря вооруженный человек ворвался на собрание совета кондоминиума в пригороде к северу от Торонто (Канада), застрелив пять человек, после чего был убит полицией.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

73-летний мужчина использовал полуавтоматический пистолет, чтобы застрелить пятерых жертв в здании Воана, Онтарио, как утверждают в подразделении специальных расследований полиции провинции Онтарио (SIU).

По словам представитель SIU Кристи Денетта, стрелка убила полиция, после чего у преступника изъяли пистолет. Мотив стрельбы не разглашается.

Начальник региональной полиции Йорка Джим МакСуин назвал смертельную ярость стрелка «ужасной сценой». Он сказал, что шестого пострадавшего госпитализировали, но ожидается, что он выздоровеет.

Мэр Воана Стивен Дель Дука заявил в понедельник, что весь город в шоке.

«Мое сердце сочувствует жертвам, их семьям, людям, которые их знали. Просто невыразимо представить, что произошло здесь, в нашем сообществе. И я хочу поблагодарить всех наших храбрых спасателей за работу, которую они проделали вчера, чтобы обеспечить безопасность в том, что, как я знаю, должно было быть очень сложной ситуацией», — сказал он.

Также появился комментарий премьер-министра Онтарио Дага Форда.

«Я шокирован и опечален трагической стрельбой в Воане прошлой ночью. Весь Онтарио думает о жертвах этого бессмысленного насилия, а также о семье и друзьях, оплакивающих их утрату. Спасибо нашим спасателям за то, что они храбро прибыли на место происшествия», ‒ заявил он.

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