В США школьник взломал домофон и выкрикнул «Хайль Гитлер»

В Северной Каролине (США) установили личность школьника, взломавшего домофон средней школы и кричавшего антисемитские фразы, в том числе «Хайль Гитлер».
Об этом сообщает Arutz Sheva.
Школьная система округа Уэйк сообщила, что человек взломал домофон средней школы Энло и сделал антисемитские высказывания. Он также угрожал президенту США Джо Байдену.
Сейчас в отношении школьника принимаются соответствующие дисциплинарные меры. Член палаты представителей Дебора Росс (D-NC) осудила инцидент.
«Меня глубоко встревожили антисемитские высказывания, прозвучавшие на этой неделе в средней школе Энло. Антисемитизму нет места ни в округе Уэйк, ни в любом другом сообществе. Мы должны продолжать бороться с этой ненавистной риторикой и насилием», ‒ сказала она.
Ранее мы рассказывали, что Антидиффамационная лига (ADL) назначила бывшего посла Израиля в Чили Марины Розенберг своим старшим вице-президентом по международным делам. Чем она будет заниматься ‒ читайте тут.
«Курсор» сообщал, что Трамп обратился к евреям после скандальной встречи с антисемитами.
Помимо этого в Нью-Йорке создали подразделение по предотвращению ненависти и предубеждений для борьбы с антисемитизмом.