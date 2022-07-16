Израильские чиновники считают, что ночное столкновение в Газе не приведет к эскалации конфликта

В ответ на ракетный обстрел израильские военные заявили, что нанесли удар по «одному из крупнейших и наиболее важных объектов в секторе для производства базовых материалов для ракет».

Израильская служба безопасности считает, что эскалации в отношениях с сектором Газа не будет после четырех ракетных обстрелов Израиля в выходные дни и после ответных ударов ЦАХАЛа по Газе, сообщают СМИ.

12 канал сообщает, что ХАМАС передал, что не заинтересован в эскалации.

В СМИ сообщается, что цель была важной, и что Израиль решил нанести удар даже ценой эскалации, поскольку рассматривал ракетный удар как возможность поразить ключевой объект ХАМАС.

СМИ сообщают, что израильские чиновники полагают, что виновниками были лица, недовольные визитом Джо Байдена в Израиль и явным потеплением отношений между Иерусалимом и Саудовской Аравией.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена.

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Также мы сообщали, что 12 июля в течение часа в Израиле произошло сразу три несчастных случая на воде.