ХАМАС обвинил Израиль в запугивании невинных людей

Появилась реакция террористической группировки ХАМАСа на ответный удар ЦАХАЛа по сектору Газа. Так, боевики осудили действия Армии обороны Израиля, который был нанесен в ответ на ночной обстрел нескольких городов еврейского государства.
Заявление сделал представитель ХАМАСа Хазем Касем. Примечательно, что, по его словам, Израиль якобы запугивает мирных жителей.
«Бомбардировки противника в Газе и запугивание невинных людей являются частью преступлений и террористического поведения, которое не прекращается против нашего народа», — сказал террорист.
Напомним, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе в ответ на ночной ракетный обстрел. Военные заявили, что их целью был подземный объект ХАМАС по производству ракетных материалов в центральной части сектора Газа. Палестинцы сообщили, что несколько ударов было нанесено в районе города Газа незадолго до 5 часов утра. Видео и фотографии в социальных сетях показали большие огненные шары, поднимающиеся после ударов по неуказанным целям.
Кроме того, редакция Курсора сообщала, что Герцог и Лапид обсудили с Байденом вопрос о пленных в Газе.
Еще мы писали, что лидер террористической группировки ХАМАС заявил, что «палестинский народ никогда больше не поддастся иллюзиям переговоров, которые повредили палестинскому вопросу».