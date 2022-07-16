ХАМАС обвинил Израиль в запугивании невинных людей

Заявление появилось после того, как Израиль нанес удары по военным объектам боевиков в секторе Газа в ответ на ночной обстрел своих городов.

Появилась реакция террористической группировки ХАМАСа на ответный удар ЦАХАЛа по сектору Газа. Так, боевики осудили действия Армии обороны Израиля, который был нанесен в ответ на ночной обстрел нескольких городов еврейского государства.

Заявление сделал представитель ХАМАСа Хазем Касем. Примечательно, что, по его словам, Израиль якобы запугивает мирных жителей.

«Бомбардировки противника в Газе и запугивание невинных людей являются частью преступлений и террористического поведения, которое не прекращается против нашего народа», — сказал террорист.

Напомним, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе в ответ на ночной ракетный обстрел. Военные заявили, что их целью был подземный объект ХАМАС по производству ракетных материалов в центральной части сектора Газа. Палестинцы сообщили, что несколько ударов было нанесено в районе города Газа незадолго до 5 часов утра. Видео и фотографии в социальных сетях показали большие огненные шары, поднимающиеся после ударов по неуказанным целям.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что Герцог и Лапид обсудили с Байденом вопрос о пленных в Газе.