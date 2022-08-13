Результаты «вспышек» на беларуском аэродроме «Зябровка» показали из космоса

Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, однако связаны ли они со вспышками в районе Зябровки – неизвестно.

Результаты недавних взрывов на аэродроме «Зябровка» в Гомельской области Беларуси показали со спутника. Именно этот аэродром войска рф* использовали для атак на украинские города. На снимках видны следы пожара.

Соответствующие фото обнародовала в Twitter-аккаунте компания Maxar Technologies.

Снимки были сделаны 12 августа, то есть спустя сутки после происшествия, когда на аэродроме были «взрывы и вспышки».На фото хорошо видны следы от пожара. При этом по очертаниям похоже, что на главной взлетно-посадочной полосе сгорел самолет. Кроме того, рядом видно выгоревшие растения.

New #satelliteimagery, from August 12, 2022, of #Ziabrovka airfield in southern #Belarus that reportedly had several explosions & blasts earlier this week. In today’s imagery, scorch marks from a recent blast can be seen on the main runway & burned vegetation is evident nearby. pic.twitter.com/6vRpcXcNPH — Maxar Technologies (@Maxar) August 12, 2022

Ночью 11 августа «Беларускі Гаюн» сообщил, что в Беларуси слышны звуки взрывов и видны «вспышки» на аэродроме «Зябровка» в Гомельской области. Утверждалось, что на военном объекте было не менее восьми «вспышек».

Позже спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что украинские военные полагаются на партизанское движение в Беларуси.

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