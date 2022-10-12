Рф перебросила в Украину еще около 500 мобилизованных, которых очень слабо вооружили

Мобилизованных, которых в зону боевых действий для восполнения потерь россиян на оккупированных территориях, «вооружили» неэффективными АК-12.

Около 500 мобилизованных военнослужащих рф* отбыли в зону боевых действий для восполнения потерь на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Характерный признак «молодого пополнения»: средства защиты, шлемы советского образца и автоматы АК-12, имеющие очень негативный опыт применения в этой войне. Украинская армия давно отказалась от такого вооружения, тогда как у россиян его попросту нечем заменить.

Также, по данным Генштаба, идет подготовка до 200 отмобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения. В самой бригаде после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорты на увольнение или досрочное расторжение контракта.

В штабе также рассказали, что авиация Сил обороны Украины нанесла 27 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 10 БпЛА и четыре вертолета врага.

Ранее премьер-министр Яир Лапид решительно осудил террористические атаки армии рф, которые были нацелены практически по всем украинским городам.

Также «Курсор» сообщал о том, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине.

Помимо этого, журналисты утверждают, что путин привел росгвардию в полную боеготовность.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!