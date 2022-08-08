Российская армия несет чудовищные потери: сколько солдат уже потеряли в Украине

Об этом в Фейсбуке сообщает Генеральный штаб ВС.

Помимо живой силы, украинские бойцы уничтожили немало техники: танков – 1811 (+6) ед., боевых бронированных машин – 4070 (+15) ед., артиллерийских систем – 960 (+2) ед., РСЗО – 261 (+1) ед., средств ПВО – 132 (+0) ед., самолетов – 223 (+0) ед., вертолетов – 192 (+1) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня – 754 (+4).

Кроме того, ВСУ уничтожили: крылатых ракет – 182 (+0), корабли/катера – 15 (+0) ед., автомобильной техники и автоцистерн – 2993 (+15) ед., специальной техники – 86 (+0).

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

Стало известно, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать». Жители некогда красивого развивающегося города вынуждены пить воду из луж и готовить на кострах, у людей нет доступа к медицинской помощи и связи с близкими.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!