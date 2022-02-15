Российские войска выдвинулись на позиции для атаки на Украину — СМИ

По словам официальных лиц США, в настоящее время Россия располагает 80 процентами сил, необходимых для полномасштабного вторжения, а остальные находятся в пути.

Россия переместила несколько дальнобойных артиллерийских и ракетных установок на огневую позицию вблизи украинской границы.

Об этом сообщила телекомпания CBC News.

По словам чиновника, некоторые российские подразделения покинули плацдарм и начали выдвигаться на «боевые позиции».

США считают, что Россия нападет на Украину до конца недели, хотя, по словам чиновника, пока не неизвестно, в какой форме это произойдет.

По словам официальных лиц, в настоящее время Россия располагает 80 процентами сил, необходимых для полномасштабного вторжения, а остальные находятся в пути. Более 100 000 российских войск сосредоточены вдоль границ Украины — на востоке, в России, и на севере, в Беларуси.

Курсор ранее писал, что президент Украины назвал эвакуацию посольств большой ошибкой. Владимир Зеленский заявляет, что переезд многих посольств из Киева во Львов является ошибкой, так как Украину «нельзя делить на Западную и Восточную».

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