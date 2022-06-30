Российские войска взяли в плен гражданина Израиля

Гражданин Израиля, служащий в украинских вооруженных силах, попал в плен к пророссийской сепаратистской армии Луганской республики, говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале «Военные Луганской республики».
«Я встретился с представителями Израиля в консульстве, они дали мне справку, что я могу покинуть страну, и они [украинские власти] задержали меня на границе», — сказал 40-летний Владимир Козловский, родившийся в Украине, в видеоролике о том, как он был призван в ряды украинских военных. Гражданам Украины мужского пола 18-60 лет запрещено покидать страну за некоторыми исключениями, поскольку они могут быть призваны в армию.
Министерство иностранных дел Израиля сообщило газете СМИ, что оно в курсе ситуации и принимает необходимые меры.
«У нас было оружие, но мы не знали, как им пользоваться… Они не обучили нас воевать и отправили на поле боя».
На видео Козловский показал свое израильское удостоверение личности, выданное в 2010 году. Согласно имеющейся информации, у Козловского есть жена и ребенок, и он уже несколько лет живет в Украине.
По сообщениям, Козловский служил в восточном Луганске в качестве солдата разведки, участвовал в транспортировке солдат на позицию, когда попал под обстрел тяжелой артиллерии и был захвачен российскими военными.
Не исключается вероятность того, что мужчину заставили на видео обвинять украинскую сторону с целью ее дискредитации.
«Курсор» писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.
Мы сообщали, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.
Напомним, россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!