Российские войска взяли в плен гражданина Израиля

Имеющий двойное гражданство Украины и Израиля мужчина заявил, что ему не разрешили покинуть страну, его насильно призвали в армию и отправили воевать без надлежащей подготовки.

Гражданин Израиля, служащий в украинских вооруженных силах, попал в плен к пророссийской сепаратистской армии Луганской республики, говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале «Военные Луганской республики».

«Я встретился с представителями Израиля в консульстве, они дали мне справку, что я могу покинуть страну, и они [украинские власти] задержали меня на границе», — сказал 40-летний Владимир Козловский, родившийся в Украине, в видеоролике о том, как он был призван в ряды украинских военных. Гражданам Украины мужского пола 18-60 лет запрещено покидать страну за некоторыми исключениями, поскольку они могут быть призваны в армию.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило газете СМИ, что оно в курсе ситуации и принимает необходимые меры.

«У нас было оружие, но мы не знали, как им пользоваться… Они не обучили нас воевать и отправили на поле боя».

На видео Козловский показал свое израильское удостоверение личности, выданное в 2010 году. Согласно имеющейся информации, у Козловского есть жена и ребенок, и он уже несколько лет живет в Украине.

По сообщениям, Козловский служил в восточном Луганске в качестве солдата разведки, участвовал в транспортировке солдат на позицию, когда попал под обстрел тяжелой артиллерии и был захвачен российскими военными.

Не исключается вероятность того, что мужчину заставили на видео обвинять украинскую сторону с целью ее дискредитации.