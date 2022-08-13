Россия готовит на Запорожской АЭС провокации с целью обвинить ВСУ

На въезде в Энергодар захватчики установили артиллерийскую установку с украинским флагом, с которой они могут обстреливать станцию.

Российские войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию из села Водяное, готовя провокацию со стороны Украины. Об этом 13 августа в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведчиков, в результате одного из артиллерийских выстрелов российские вооруженные силы повредили первый блок насосной станции предприятия тепловых и подземных коммуникаций. В результате обстрела загорелись деревья и трава в близлежащем лесу, образовалось довольно много дыма, но пожар не удалось потушить, так как один из снарядов повредил и частично уничтожил пожарную часть, отвечающую за безопасность электростанции.

В то же время российские войска устраивают пропагандистскую провокацию. Недавно на ЗАЭС привезли два автобуса, в которых «массовка» играла роль жителей Энергодара и сотрудников завода. По данным ГПУ, реальные граждане отказываются принимать участие в постановках.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.