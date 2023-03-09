Россия сегодня израсходовала месячный запас ракет — украинская разведка

Россияне месяц копили ракетный ресурс, однако все потратили в ходе одной атаки.

Россия в четверг, 9 марта, во время ракетной атаки на Украину потратила то количество ракет, которое производит в течение месяца.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны (МО) Украины Андрей Юсов.

Он отметил, что войска рф* продолжают ракетный террор, однако ныне фиксируется дефицит ракетного вооружения, в том числе высокоточных ракет.

По его словам, разведданые свидетельствуют, что россияне до сих пор пытаются придумывать разнообразные подходы, чтобы обходить международные санкции. Частично это может удаваться, но не в тех объемах, которые удовлетворяли бы потребности военно-промышленного комплекса, подчеркнул он. Российский ВПК последние десятилетия в значительной степени деградировал и сегодня уже не составляет единый комплекс полного цикла, который может сам изготовлять все, что нужно, считает он.

Все последние российские разработки базировались на иностранных комплектующих, с которыми у россии большие сложности, отметил Юсов. Однако, это не значит, что «ракеты закончились, но безмерного запаса у них нет».

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!