Россия стирает с земли целые районы в городах Украины

Ситуация в Северодонецке сильно ухудшилась. Город находится в осаде уже несколько дней подряд. Последние удары пришлись на объекты химического завода «Азот» и завода «Стеклопластика».

Ситуация в Донецкой и Луганской областей крайне тяжелая, российская армия практически непрерывно обстреливает города из реактивных систем залпового огня и наносит ракетные удары, в результате чего гибнут мирные жители, а дома становятся непригодными для проживания.

Ситуация в Северодонецке сильно ухудшилась. Город находится в осаде уже несколько дней подряд. Последние удары пришлись на объекты химического завода «Азот» и завода «Стеклопластика». Также были обстрелены села Синецк и Павлоград в Луганской области. Из-за сильного обстрела добраться до пострадавших и погибших было практически невозможно.

Также оккупанты вели огонь из САУ и минометов в районе Сумской области. В общей сложности произошло 11 взрывов.

35-летняя женщина погибла, а ее 3-месячный ребенок ранен в результате обстрела в селе Печенеги Харьковской области. Два человека были ранены в Жуковском и Завгороднем. В Харьковской области четыре российские ракеты вызвали пожар на складе, сгорели грузовики.

В поселке Зеленодольск Днепропетровской области в результате обстрела погибла женщина. Ее тело было найдено сегодня утром недалеко от ее дома. Противник ежедневно обстреливает населенные пункты Криворожского и Синельниковского районов.

Шесть человек, включая ребенка, были ранены в результате ракетного обстрела Золочева во Львовской области. Состояние пострадавших оценивается врачами как легкое или средней тяжести. Ракета была выпущена с юго-востока.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!