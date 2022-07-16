Рядом с Еврейским институтом в Иерусалиме вспыхнул пожар

На горе Скопус, недалеко от Еврейского университета в Иерусалиме, вспыхнул крупный лесной пожар. На место происшествия прибыли три бригады пожарных и работают над устранением очага возгарания.

Пожарные и спасательные службы Израиля работают над тушением лесного пожара, вспыхнувшего в субботу рядом с кампусом Еврейского университета в Иерусалиме на горе Скопус.

Около восьми пожарных команд, находящихся на месте происшествия, успешно контролируют распространение пожара и в настоящее время работают в трех местах, чтобы потушить пламя.

Курсор ранее писал, что в Герцлии из-за неосторожности трехлетняя девочка получила тяжелые ожоги. Известно, что трехлетний ребенок из-за неосторожности взрослых опрокинул на себя кастрюлю, в которой находился горячий суп. Родители сразу же вызвали парамедиков. Девочке оказали помощь на месте, а потом госпитализировали в больницу «Шиба» в Тель ха-Шомере. 40% кожи ребенка поражено ожогами первой и второй степени.

Кроме того, трехлетний ребенок из местного совета Арара ба-Негев умер после удара током. На место были вызваны парамедики МАДА. Они срочно доставили его в больницу «Сорока», но врачи не смогли его спасти, а потому оставалось лишь констатировать его смерть.

Также сообщалось, что американский турист упал в кратер Везувия, делая селфи. С американским туристом, который прилетел в Италию и пошел на экскурсию к потухшему вулкану Везувий, произошла удивительная история. Мужчина упал в кратер при попытке сделать селфи и отделался лишь синяками и порезами.