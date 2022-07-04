ЦАХАЛ задержал 13 подозреваемых в террористической деятельности

В рамках антитеррористической операции в Иудее и Самарии, проводившейся ночью силами ЦАХАЛа и пограничной полиции, были задержаны тринадцать ранее разыскиваемых палестинцев.
Об этом проинформировала пресс-служба ЦАХАЛа.
Задержания проводились в деревнях Дахария, Рафида, Искака и городе Наблус.
При этом сообщается, что в районе Дженина произошла перестрелка с палестинскими боевиками. Среди военных о пострадавших не сообщается.
«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ арестовал двух нелегалов с оружием на границе с Газой. Солдаты Армии обороны Израиля пресекли попытку незаконного пересечения границы со стороны Газы двух вооруженных арабов. У них изъяты граната и ножи.
Также редакция информировала, что ЦАХАЛ предотвратил контрабанду оружия из Иордании. Солдаты Армии обороны Израиля заметили на границе с Иорданией четырех подозрительных мужчин. После их ареста выяснилось, что они пытались доставить в страну четыре пистолета и четыре винтовки.
Мы сообщали, что ХАМАС и Хизбалла опасаются сотрудничества Израиля и арабов в сфере безопасности. ХАМАС и другие палестинские террористические группировки в последние несколько дней проводят встречи в Ливане, чтобы обсудить «опасности» надвигающегося создания альянса безопасности между Израилем и некоторыми арабскими странами, включая Саудовскую Аравию.