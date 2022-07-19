ШАБАК предотвратил более 170 терактов с начала 2022 года

«Многие обязаны вам жизнью. Ваша миссия — неизменна », — заявил премьер-министр Лапид обращаясь к руководству Агентства безопасности Израиля.

В понедельник премьер-министр Яир Лапид сообщил, что с начала 2022 года Агентство безопасности Израиля «ШАБАК» предотвратило более 170 террористических атак.

«Здесь работает группа людей с ценностями, которые действуют из преданности и глубокого понимания принципов, на которых построено государство, — заявил Лапид. — Люди не знают, сколько терактов вы предотвратили. Многие обязаны вам жизнью. Ваша миссия неизменна».

Согласно последнему отчету ШАБАК, в июне было зарегистрировано 189 терактов, в то время как в мае — 207. Большинство терактов, задокументированных в отчете, были терактами с применением зажигательных бомб. ШАБАК не включает в свой отчет атаки с использованием камней.

В понедельник вечером ЦАХАЛ и другие силы безопасности Израиля провели контртеррористические мероприятия в ряде населенных пунктов Иудеи и Самарии, включая деревни Рамон, Бейт Лакия, Дейр Деван, Кифаль Харет, Дейр Абу Машаль, Аль Аида, Дейр Цамет и город Тулькарм.

Израильские войска провели операцию в деревне Эль-Ямун в Самарии и арестовали двух разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.