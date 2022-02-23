СМИ: Израиль нанес ракетные удары по целям на юго-западе Сирии

Сирийские источники утверждают, что Израиль атаковал военные цели вблизи деревень Мадинат аль-Баас и Рвихина. Согласно данным, эти военные объекты используют иранские ополченцы.

Израильские ракеты поразили цели вблизи Кунейтры на юго-западе Сирии рано утром в среду, сообщили официальные сирийские СМИ.

Ракеты были запущены с Голанских высот сразу после полуночи и нанесли материальный ущерб, но жертв не было, сообщило Сирийское арабское агентство новостей (SANA) со ссылкой на сирийский военный источник.

Израиль не прокомментировал это сообщение.

По сообщениям ливанских СМИ, предполагаемая израильская атака была направлена на сирийскую военную позицию вблизи деревень Мадинат аль-Баас и Рвихина, используемых поддерживаемыми Ираном ополченцами.

Курсор ранее писал, что Израиль нанес ответные ракетные удары по сирийским целям. Израильские военные выпустили ракеты класс «земля — земля» по сирийским целям в ответ на ракетный обстрел, который стал причиной активации сирен сегодня ночью на севере Израиля.

Кроме того, в Сирии сообщили о ракетной атаке Израиля по пригороду Дамаска. Официальное Сирийское арабское информационное агентство (SANA) со ссылкой на «военный источник» сообщило, что израильская атака была нацелена на город Закие, расположенный к югу от столицы, рано утром в четверг.

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