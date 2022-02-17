В Сирии сообщили о ракетной атаке Израиля по пригороду Дамаска

Министерство обороны Сирии заявило в четверг, что Израиль атаковал несколько целей к югу от Дамаска, что привело к материальному ущербу.

Официальное Сирийское арабское информационное агентство (SANA) со ссылкой на «военный источник» сообщило, что израильская атака была нацелена на город Закие, расположенный к югу от столицы, рано утром в четверг.

Об этом передает Haaretz.

Согласно источнику, Израиль запустил ракеты класса «земля — земля» со стороны Голанских высот.

Сирийские военные отразили наступление, уничтожив большую часть летящих снарядов.

Ранее Euronews сообщал, что за пределами города Хан-эш-Ших на юго-западе Дамаска прогремели несколько взрывов. Так, по данным Сирии, это вторая атака Израиля на сирийскую землю за одну неделю. В прошлую среду Израиль нанес удар по некоторым районам, расположенным в западной сирийской провинции Хомс.

Как сообщает PressTV, атаки Израиля начали значительно увеличиваться в масштабах и частоте после 2011 года, когда Сирия оказалась в тисках безудержного терроризма, поддерживаемого из-за рубежа.

Тель-Авив утверждает, что его атаки нацелены на предполагаемые поставки, которые направляются ливанскому движению сопротивления «Хизбалла». Однако в бесчисленных случаях удары наносились по подкреплениям, принадлежащим сирийским военным и их союзникам.

Как писал Курсор, в прошлый четверг министерство иностранных дел России повторило призыв Москвы к израильскому режиму прекратить его атаки на сирийскую территорию, подчеркнув геополитические последствия операций.

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