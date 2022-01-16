СМИ: В Иране прошла бомбардировка ядерных объектов

Стало известно о взрывах в провинциях Керманшах, Курдистан и Хамедан, в Иране. Местные жители утверждают, что кто-то бомбит Иранские военные базы.

Об этом пишет HebrewOneBlog.

Мэр провинции Хамедан сообщает, что атака идёт на ядерный объект Ирана.

Кто ведёт атаку мэр не знает.

Есть и альтернативное мнение, что речь идет об учениях систем ПВО Исламской республики.

Курсор ранее писал, что Иран заявил, что «мы близки к хорошему ядерному соглашению». Переговоры между Тегераном и мировыми державами о возобновлении ядерной сделки 2015 года приближаются к «хорошему соглашению», но его скорое достижение зависит от других сторон, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирана.

Кроме того, Иран заявил о запуске твердотопливной ракеты-спутника в космос. В отчете цитируется генерал Амирали Гаджизаде, начальник аэрокосмического подразделения гвардии, который заявил, что испытание прошло успешно. Он сказал, что это первый случай, когда Иран применил твердотопливную ракету, а не жидкотопливную. Он сказал, что Иран будет производить более легкие ракетные двигатели для дальнейших космических проектов.

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