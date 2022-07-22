Смотрич прокомментировал сожжение автомобиля раввина Дов Лиора

«Курсор» писал, что в Италии во время занятий вингсьютингом погиб 45-летний израильтянин. Возле горного курорта Курмайор в Итальянских альпах погиб 45-летний израильтянин. Вместе с другом он занимался вингсьютингом, но не сумел успешно приземлиться.

Также мы сообщали, что в США первый за почти десятилетие случай заболевания полиомиелитом выявлен у ортодоксального еврея. Первый случай полиомиелита в США за последнее десятилетие был диагностирован у ортодоксального еврея в округе Рокленд, к северу от Нью-Йорка.

Наш сайт информировал, что в частном бассейне возле Реховота провалилось дно: один человек пропал. В результате провала грунта под бассейном в частном доме в поселке Кармей Йосеф неподалеку от Реховота, пострадал один человек, а еще один пропал без вести.