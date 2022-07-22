В США первый за почти десятилетие случай заболевания полиомиелитом выявлен у ортодоксального еврея

«Его выписали из больницы», — сообщают СМИ. Он молодой человек, в инвалидном кресле. Он недавно женился».

Первый случай полиомиелита в США за последнее десятилетие был диагностирован у ортодоксального еврея в округе Рокленд, к северу от Нью-Йорка.

Местные чиновники здравоохранения объявили об этом случае в четверг и сказали, что они начнут кампанию по увеличению вакцинации против потенциально смертельного вируса. Они сказали, что у пострадавшего был паралич, характерный признак этого заболевания, и что он не был привит.

СМИ сообщают, что этот человек является частью значительной еврейской общины округа Рокланд. Местный выборный чиновник сказал то же самое в ныне удаленном заявлении с осуждением тех, кто не делает прививки, что вызвало яростную критику в Твиттере со стороны многих представителей местной еврейской общины.

Ранее Курсор писал, что в Израиле наблюдается резкий прирост заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в Израиле выявлено 10 692 новых случая коронавируса.

Также в Минздраве рассказали, какой штамм COVID-19 преобладает в Израиле. По словам главы комитета по COVID-19, профессора Салмана Зарка, почти 50% людей, инфицированных COVID-19 в Израиле, заразились новым штаммом BA.5.

Минздрав назвал возможную причину резкого роста случаев COVID-19. За последние несколько дней в Израиле наблюдался резкий рост числа случаев заболевания COVID-19.